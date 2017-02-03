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まちづくり議論期待 - 駅前整備など軸に／橿原市議選、激戦模様

　橿原市議選挙は、定数24に対し29人が立候補者。当落線上にあるとみられる陣営を中心に、5日の投開日に向けて、激しいつばぜり合いが繰り広げられている…


社会

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労災死亡事故、昨年14人 - 前年を6人上回る／奈良労働局が注意[2017.02.03]

平均倍率は4.12倍 - 最高は橿原学院(普通科・特進)／県内私立高出願状況[2017.02.03]

経済

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景況感、2期連続改善 - 宿泊施設など上昇／昨年10～12月期の県内企業[2017.02.03]

考古学

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額に線刻、県内に例なし - 瓢箪山古墳から埴輪多数／三宅写真付き記事[2017.02.03]

スポーツ

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祝・甲子園出場 - 市役所に高田商業垂れ幕写真付き記事[2017.02.03]

国原譜

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江戸時代、大和(奈良)の農民は比較的豊…[2017.02.03]

金曜時評

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アメリカを考える - 論説委員　北岡　和之[2017.02.03]

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電通、「第4回エネルギー自由化に関する生活者意識調査」を実施[01/31 11:15 株式会社電通]

2017 SUNOCOイメージガール決定のお知らせ[01/31 11:00 日本サン石油株式会社]

「びわ湖環境ビジネスメッセ2017」出展者の募集について[01/31 11:00 滋賀県]



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