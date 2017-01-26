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近づく春、足元に - 法華寺フキノトウ

　奈良市法華寺町の法華寺で、例年より少し早く、春を告げるフキノトウが顔を出し始めた。 　フキノトウは、キク科フキ属の多年草、フキの花茎が伸びだしたもので雌雄異花…


総合

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年度内20事業所目標 - 県の福祉・介護事業所認証スタート／就職環境を整備[2017.01.26]

冬の夜 輝く四天王 - 「大立山まつり」開幕／2017奈良大立山まつり写真付き記事[2017.01.26]

社会

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ドローンの基礎しっかり - 事故なく安全飛行／桜井で講習会写真付き記事[2017.01.26]

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神仏集合し鎮魂、慰霊 - 花火や「奉納太鼓」も／28日「若草山焼き」写真付き記事[2017.01.26]

経済

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7四半期ぶり上方修正 - 個人消費など好転／県内経済情勢報告[2017.01.26]

国原譜

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飛鳥時代の650年2月、長門国(山口県…[2017.01.26]

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2017年日本大型トラック／小型トラック顧客満足度調査[01/25 13:30 株式会社ジェイ・ディー・パワー　アジア・パシフィック]

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電通、インドネシア独立系で最大の総合広告会社 「ドゥイ・サプター・グループ」の株式51％取得で合意[01/25 12:15 株式会社電通]



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