近づく春、足元に - 法華寺フキノトウ
奈良市法華寺町の法華寺で、例年より少し早く、春を告げるフキノトウが顔を出し始めた。 フキノトウは、キク科フキ属の多年草、フキの花茎が伸びだしたもので雌雄異花…
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近づく春、足元に - 法華寺フキノトウ
奈良市法華寺町の法華寺で、例年より少し早く、春を告げるフキノトウが顔を出し始めた。 フキノトウは、キク科フキ属の多年草、フキの花茎が伸びだしたもので雌雄異花…
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