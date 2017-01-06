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今年も笑顔で福来る - 南市恵比須　初えびす

　奈良市南市町の南市恵比須神社で5日、初えびすが営まれ、商売繁盛などを願う大勢の参拝者でにぎわった。 　地元自治会などでつくる南市町戎講が毎年開催…


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現職、2期目に意欲 - 無投票Vの可能性も／選挙展望2017[2017.01.06]

社会

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やまと郡山城ホールに新名称 - 使用開始祝い式典／「森精機」命名権写真付き記事[2017.01.06]

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届け、エネルギー - 7、8日に奈良公演／和太鼓グループ「倭」写真付き記事[2017.01.06]

経済

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戦える市場づくりを - 開場40年、将来見据え／県中央卸売市場協会新年賀会写真付き記事[2017.01.06]

スポーツ

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御所実、無念 - 後半24分 逆転喫す／第96回全国高校ラグビー大会写真付き記事[2017.01.06]

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早期の衆院解散・総選挙について否定。「…[2017.01.06]

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