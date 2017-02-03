まちづくり議論期待 - 駅前整備など軸に／橿原市議選、激戦模様
橿原市議選挙は、定数24に対し29人が立候補者。当落線上にあるとみられる陣営を中心に、5日の投開日に向けて、激しいつばぜり合いが繰り広げられている…
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まちづくり議論期待 - 駅前整備など軸に／橿原市議選、激戦模様
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