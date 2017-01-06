今年も笑顔で福来る - 南市恵比須 初えびす
奈良市南市町の南市恵比須神社で5日、初えびすが営まれ、商売繁盛などを願う大勢の参拝者でにぎわった。 地元自治会などでつくる南市町戎講が毎年開催…
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今年も笑顔で福来る - 南市恵比須 初えびす
奈良市南市町の南市恵比須神社で5日、初えびすが営まれ、商売繁盛などを願う大勢の参拝者でにぎわった。 地元自治会などでつくる南市町戎講が毎年開催…
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